Martín Liberman y su deseo sobre Messi: "Te quiero ver hacer un gol en la final, dejar a tres chilenos en el camino y ponérsela en un palo a Bravo"

Quedando pocos meses para la Copa América y el medio argentino especula con la renovación de la selección trasandina donde sólo rescatan a Lionel Messi en la futura nómina.

Si bien la “Pulga” no ha tenido un buen desempeño jugando por Argentina, es uno de los jugadores fundamentales para enfrentar el próximo desafío en Brasil.

De de hecho, el periodista Martín Liberman opinó que "a mi gusto en la selección jugó mucho menos de lo que puede dar ¿Alguna vez lo maté a él en forma personal? Sólo digo que en la selección no jugó bien y que Maradona es más grande que él".

"Me encantaría verlo rompiéndola. No me interesa verte haciéndole un gol a Bosnia, Nigeria. Te quiero ver hacer un gol en la final, dejar a tres chilenos en el camino y ponérsela en un palo a (Claudio) Bravo y ahí seré el primero en celebrar", agregó.