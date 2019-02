La autocrítica de Kudelka: “El equipo no está jugando como quiero, no me gusta"

El técnico argentino de la Universidad de Chile, Frank Kudelka, se refirió hoy en rueda de prensa a los cuestionamientos que vive él y su equipo debido al mal juego mostrado tanto en la eliminación de la Copa Libertadores como en el inicio del Campeonato Nacional.

El entrenador trasandino manifestó que sus planteamientos tácticos no están dando frutos en los jugadores, y que está consciente que los comentarios al respecto son debido a esos problemas futbolísticos.

“El equipo no está jugando como quiero, el equipo no me gusta, y no estuvimos a la altura de las circunstancias en la Libertadores, pero vamos a seguir intentando, a seguir buscando mejorar. Hay que bancarse las críticas, que a veces son desmesuradas, pero es lo que hay, son las reglas del juego”, señaló el DT de los “azules”.

Bajo esa misma línea, el ex Talleres de Córdoba manifestó que “creemos en esto, a mi me han tocado cosas peores que esta. Los errores hay que superarlos y hacernos cargo”.

“Con estas formas me ha ido muy bien en mi carrera. No es un momento de dudas, es el momento de corregir errores, hay un aspecto emocional que debemos superar, pero la vida nos pone a veces a pilotar esta tormenta. No estamos tristes, no es que no nos importe nada, nos importa mucho que las cosas salgan bien”, reflexionó el adiestrador.

Asimismo, el cordobés realizó una autocrítica respecto a la no clasificación en la Libertadores. “No pasamos de ronda por responsabilidad nuestra, o mía en lo que en mi respecta. Tenemos mucha ansiedad, pero no es culpa de los demás, es nuestra”, sentenció.

En la rueda de prensa, el director técnico de la “U” tuvo tiempo para los dichos de Johnny Herrera respecto a sus diferencias con el director deportivo, Sabino Aguad. “Herrera tiene envergadura y la historia para opinar. Soy muy respetuoso de lo que dicen”, expresó.

Además, tuvo palabras para su lazo profesional con Aguad, y dijo que “mi relación es muy buena, eso no quiere decir que no discrepamos o no nos digamos cosas. Tenemos una relación diaria y eso se agradece”.

Universidad de Chile se enfrentará a O'Higgins de Rancagua en el Estadio El Teniente el día sábado 23 de febrero a las 18:00 horas, en un duelo en que el volante argentino Nicolás Oroz está en duda debido a que aún no se recupera de su lesión en el tobillo.