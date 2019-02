Rodrigo Herrera a Ubilla: "Cuando aparecen los buitres es porque hay un muerto”

La Universidad de Chile está pasando por una mala racha luego de quedar eliminados en primera fase de Copa Libertadores y no poder conseguir una victoria en el Campeonato Nacional, lo que ha generado variadas críticas por el bajo rendimiento. Sebastián “Conejo” Ubilla se descargó con la prensa.

Los jugadores se encontraban entrenando cuando los periodistas empezaron a ingresar al entrenamiento de los azules y ahí fue cuando el ”Conejo” lanzó “Llegaron los buitres…. Son buitres estos culi… Cuando estai mal, ¡pa! te atacan. Feos culi…“.

Tras reacción del jugador azul los trabajadores del club rápidamente le advirtieron de que estaban grabando. “Conejo, estamos en vivo” señalaron. Pese a esto, Ubilla insitió “No me interesa. Son buitres estos hueones. Y se los digo a ellos. Me da igual”.

La prensa no tardó en reaccionar y fue el periodista de Mega y Fox Sports, Rodrigo Herrera, quien le mandó un duro mensaje a Sebastián Ubilla. “Yo no me siento así. Los jugadores son los del mal momento”, comenzó el rostro de Fox Sports.

“Le voy a mandar a su casa un libro de zoología porque cuando aparecen los buitres es porque hay un muerto” sentenció el panelista.