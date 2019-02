La “U” prepara cambios para el crucial encuentro contra Huachipato

17:28 El técnico cordobés vive horas claves en su paso por Chile, luego de caer eliminado por Melgar de Perú en Copa Libertadores, y no conseguir triunfos en el torneo local.

Universidad de Chile, equipo dirigido por el argentino Frank Kudelka, prepara varios cambios para enfrentar a Huachipato, por la tercera fecha del Campeonato Nacional.

Esto luego de que en los últimos encuentros disputados no sepa de triunfos y de un juego claro. Por otra parte, aún surge la preocupación por contar con un “creativo” en el equipo.

El técnico cordobés vive horas claves en su paso por Chile, luego de caer eliminado por Melgar de Perú en Copa Libertadores, y no conseguir triunfos en el torneo local, a pesar de haber traído diez refuerzos para esta temporada.

Ante esta situación, el defensor argentino y uno de los fichajes para este año, Lucas Aveldaño, se refirió sobre la baja en el juego del equipo y la forma de poder recuperar la senda de la victoria.

"Estamos bien, esperamos más que nada tener lo que hicimos en el segundo tiempo ante O'Higgins. Se hicieron cosas buenas, en un partido que no pudimos ganar por un penal que no fue. Y en momentos cuando no te salen las cosas, hay que trabajar el triple de esfuerzo, y para mí es cuestión de resultados y en base a eso, te cambia todo", comentó el zaguero.

"Para mí el fútbol es psicológico y se ve reflejado en los delanteros, cuando están con o sin confianza. Ahora estamos por una mala racha y creo que es cuestión de enfocarse en cambiar este mal momento", señaló el argentino.

Asimismo, y para que los atacantes generen más peligro, es que surge imperiosamente la necesidad de contar con un volante más de creación. Primero se habló de la llegada de Leonardo Valencia, aunque el Borafogo desestimó la opción de préstamo.

Luego surgió la opción del chileno-argentino Leonardo Gil, aunque el cuadro de Rosario Central no lo querría dejar partir.

Ahora surgieron dos nuevos nombres posibles: el volante de la Universidad de Concepción, Pedro Morales, o el retorno de Ángelo Araos.

Sin embargo, tanto el "campanil" como Corinthians estarían solicitando cosas que Azul Azul estaría negociando.

En el ámbito futbolístico, el DT prepararía cambios para el once inicial respecto al partido que se avecina contra el elenco “acerero”

La más probable formación de los azules es con Johnny Herrera en el arco; Matías Rodríguez, Lucas Aveldaño, Diego Carrasco y Matías Campos Toro en defensa; Rodrigo Echeverría, Jimmy Martínez y Pablo Parra en la zona media; dejando a Sebastián Ubilla, Gabriel Torres y Nicolás Guerra en ofensiva.

Universidad de Chile intentará conseguir el primer triunfo del año cuando se mida ante Huachipato este sábado 2 de marzo a las 20:30 horas en el Estadio Nacional.