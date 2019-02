Kudelka se sinceró: “No he logrado jugar como quiero. Ni el año pasado ni ahora"

El director técnico de Universidad de Chile, Frank Kudelka, señaló hoy en rueda de prensa que su equipo no logra jugar como él lo desea. Además, le pidió a la prensa que no haga un “reality show” de la situación que atraviesa la institución.

El cordobés se mostró sincero y autocrítico respecto a lo sucedido en el inicio de la temporada, la cual se ha ido desarrollando de manera tormentosa por los malos resultados y el deficiente juego que mostró el equipo “azul”.

“No he logrado en la ‘U’ jugar con quiero que juegue mi equipo. Ni el año pasado ni ahora, esa es una verdad de la que me responsabilizo. El otro día (frente a O'Higgins) tuvimos ciertos atributos que se asemejan a lo que uno quiere. No es que no lo intentemos ni estemos convencidos, todo lo contrario”, manifestó el DT.

Asimismo, el entrenador del conjunto “estudiantil” declaró respecto a las constantes preguntas sobre su continuidad y manifestó que se realizó un “reality show” respecto a sus declaraciones.

“Cuando uno trata de ser respetuoso te ves en un reality show. No es mi idea, pero no lo puedo manejar. Hoy quería responder sí o no, pero no puedo, prefiero ser como es mi esencia. Tengo una plenitud en mi trabajo, que va más allá de un resultado”, afirmó.

Además de las presiones externas que tiene el equipo, Kudelka tiene que ingeniárselas para suplir las bajas que tiene para enfrentar a Huachipato este fin de semana. Encuentro que parece crucial para la continuidad del trasandino.

“Tenemos muchas bajas. Están fuera Benegas, Vittor, Jean, Caroca y casi con seguridad Aveldaño. Estamos diezmados, así es que apostamos a los más jóvenes y es su oportunidad, así es que probablemente jueguen Alarcón, Moya o Claveria”, explicó el argentino.

"Será un partido difícil, pero estamos con mucha convicción y que a partir de nuestro funcionamiento destrabemos un partido que será parejo, tal como se ha visto en todos los partidos", concluyó.

El partido entre la Universidad de Chile y Huachipato se jugará este sábado a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.