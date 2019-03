20:11 "Me han hecho sentir como en casa", agregó el volante.

El volante Marcelo Díaz, quien milita en el club argentino de Racing, respondió a las preguntas de los seguidores de la “academia” a través de redes sociales y mencionó que no descarta terminar su carrera en dicha institución.

Una de las interrogantes que captó más miradas entre los fanáticos del elenco de Avellaneda fue la que indicaba si le gustaría a Díaz terminar su carrera en Racing.

Ante esta interrogante, el bicampeón de América con la Selección chilena contestó: “Sería lindo retirarme en Racing, me han hecho sentir como en casa. Me han traspasado mucha admiración y me han dedicado cánticos, y sí, da para pensarlo”, reflexionó.

En la entrevista también se encontraba con otro compatriota, el arquero Gabriel Arias, quien también comparte con el ‘21’ de Racing en aquella entrevista entregada por el elenco trasandino.

De concretarse, los hinchas de Universidad de Chile se quedarían sin ver al volante nuevamente con la camiseta "azul".