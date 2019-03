Frank Kudelka: "Uno defiende su trabajo con convicción"

El entrenador de Universidad de Chile, Frank Kudelka, valoró esta noche alcanzar la primera victoria en el Campeonato Nacional 2019, con un contundente 3-0 sobre Huachipato, y aclaró que su cargo en el banco azul nunca estuvo en juego.

De entrada, el estratega de origen argentino agradeció el espaldarazo recibido por el capitán Johnny Herrera, pero aseguró que “nunca se me pasó por la cabeza ese tipo de cosas (irme). Uno se da cuenta si te deja de fluir. Dices 'ya no puedo hacer nada más', pero no es mi caso. Soy muy honesto en lo que digo y si lo hubiese sentido lo diría, sería el primero en agradecer e irme. Uno defiende su trabajo con convicción.

"Nadie está libre de errores. Los equipos y las personas nos hacemos más fuertes ante la adversidad", agregó.

Respecto al triunfo sobre los acereros, el ex técnico de Talleres de Córdoba dijo que "la victoria es importante para todos, no solo para mí. Siempre confiamos en lo que hacemos, a veces sale bien, a veces mal. Es una cuestión de trabajo y de seguir insistiendo. Hicimos cosas buenas que nos catapultaron al triunfo, pero hay que seguir corrigiendo".

Además, Kudelka destacó el partido del joven volante Pablo Parra, quien fue protagonista en dos de los goles e incluso anotó un tanto que no fue validado.

"Yo creo que jugó un partido muy bueno, es muy voluntarioso en su responsabilidad en cuanto a ayudar al equipo a la hora de defender, y muy intenso y vertical a la hora de atacar. Al margen del gol no cobrado remata mucho al arco, y eso es una variante que hace pesar y está muy buena para nosotros, es un jugador con mucho potencial a futuro", expresó.

Para finalizar, el DT de la ‘U’ admitió que aún se trabaja para concretar la llegada de un último refuerzo, pero descartó seguir en la búsqueda de Luis Jiménez, ya que "Palestino sigue en Copa (Libertadores) y entiendo, lamentablemente para lo que yo pienso, que es prácticamente imposible".