Prensa inglesa: "Alexis es candidato al peor fichaje del Manchester United"

15:50

La prensa inglesa no tuvo piedad este domingo con el delantero chileno Alexis Sánchez, luego que ayer saliera lesionado en el agónico triunfo del Manchester United 3-2 sobre el Southampton por la jornada 29 de la Premier League inglesa 2018-2019.

El ‘Niño’ Maravilla’ no hizo más que confirmar ayer su opaco presente en los ‘Diablos Rojos’. Jugó un poco más de enganche en el andamiaje de Ole Gunnar Solskjear, pero tuvo poco protagonismo sobre el césped del Old Trafford.

Para peor, el tocopillano fue derribado a los 48 minutos mientras intentaba entrar al área rival y quedó con problemas en la rodilla. El chileno no pudo continuar por molestias y a los 52’ fue sustituido por Diogo Dalot.

The Mirror escribió que "Alexis Sánchez parece estar quedándose sin tiempo para salvar su carrera en el Manchester United. El ex hombre del Arsenal ha luchado, pero es uno de los pocos jugadores que no florece bajo Ole Gunnar Solskjaer".

"Las lesiones (de algunos compañeros) le han dado una oportunidad, pero él no ha podido aprovecharla al máximo. El jugador de 30 años sigue ganando un salario considerable y, si no muestra más entre este momento y el final de la temporada, sus días con los Diablos Rojos podrían estar contados", agregó.

The Sun, por su parte, fue bastante más crítico al indicar que Alexis es candidato a ser "el peor fichaje del Manchester United". "Algunos afirmaron que era Kleberson, otros que era Bebe. William Prunier, el infame portero Massimo Taibi ... ambos también tenían sus partidarios. Pero el mero hecho de que el nombre de Sánchez se esté envolviendo en esta discusión muestra hasta qué punto su nivel ha caído en el último año", apuntó.

"El hecho de que Sánchez saliera con un golpe contra el Southampton al menos le ahorró la vergüenza de ser reemplazado, porque hasta ese momento era el principal candidato. Para ser justos, hizo poco de lo que vale la pena mencionar ... y eso se ha convertido en la norma, más que en la excepción", añadió con dureza.

La lesión en la rodilla de Sánchez podría ser un problema de ligamentos, según adelantó el sábado el técnico Ole Gunnar Solskjaer, lo que aclararán los exámenes que se realizará hoy el chileno.