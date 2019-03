Testigo clave aseguró que Luis Pettersen le habría pedido un examen de ADN a Fernanda Maciel

A casi trece meses de la desaparición de la joven, Fernanda Maciel, su paradero aún sigue siendo un misterio y esta mañana en el matinal de TVN “Muy Buenos Días” un testigo clave del caso, habló de manera anónima, pues explicó “la Fernanda, cuando conversaba conmigo, yo le preguntaba: ‘¿oye cómo estás con tu pareja?’, ‘No’, me decía, ‘si este no me pesca. No pasa nada’“.

El testigo entregó más detalles sobre la relación de la joven con su pareja Luis Pettersen. “Eran celosos los dos. Los dos pasaban peleando. (Una semana antes de desaparecer) La Fernanda nos llamó diciendo que el 'Petter' la había llamado, que (le había dicho que) la guagua no era de él, que se iba a ir a Estados Unidos, que le iba a hacer un ADN”.

“Él debe intuir, sospechar que tal vez la guagua no es de él. Yo sé que tal vez podría no ser de él, por lo que me contó Fernanda Maciel” agregó.

Además, el sujeto anónimo contó que Fernanda Maciel le habría contado sobre una infidelidad la cual protagonizó. “Le pregunté a Fernanda… ‘¿oye Fernanda y te has cagado al Petter o no?’ ‘Sí’, me dijo, ‘me lo cagué una semana después de que quedé embarazada’“.

Además agregó que la madre de la joven, Paola Correa, la estaba “echando” de su casa. “‘Mi mamá me echa, pero yo no me quiero ir con él’“, habría confesado la joven.

“Yo le pregunté: ‘¿y te vas a ir a vivir con él?’ ‘No sé, no sé, porque es super coloriento. Me fui a hacer un huevo y como soy desordenada dejé todo tirado ahí y me retó y casi me pega porque le dejé todo cochino’” detalló al matinal de TVN.

Finalmente, se refirió al silencio de Luis Pettersen en el caso, donde especificó que se debe a que “salpicó muy fuerte el asunto de la droga”.