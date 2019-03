Herrera y salida de Kudelka: "Se sintió manoseado y no respaldado por los dirigentes"

14:02 El capitán de la U apuntó contra los dirigentes del club y disparó con todo contra Víctor Hugo Castañeda, quien lo criticó luego de la salida del ahora ex DT azul. "Hoy salió hablando un tipo que con suerte sabe hablar" dijo el golero quien añadió que "fue un desastre cuando estuvo aquí".

El arquero y capitán de la U, Johnny Herrera, se refirió a la renuncia del DT, Frank Darío Kudelka, quien esta mañana dimitió a su cargo.

"Se sintió manoseado y no respaldado por los dirigentes. Lo apoyamos. Esta no era la solución. Era un buen proyecto. Hace rato que no comparto las decisiones de los dirigentes", dijo el capitán azul.

El jugador además dijo que el equipo intentó revertir la decisión del entrenador. "Es una renuncia medio obligada. Nos cayó mal. Prácticamente todo el plantel le pidió que siguiera. Pero él, muy digno, prefirió irse" aseguró.

"Nos cayó como balde de agua fría" aseguró Herrera.

El capitán de la U, además disparó con todo contra el ex jugador y ex DT azul, Víctor Hugo Castañeda, quien tras la salida de Kudelka comentó la situación en una conversación con Fox Sports Chile y, dijo que Herrera debe abandonar el club.

"Hoy salió hablando un tipo que con suerte sabe hablar y vestirse. Salió a decir que tengo una anarquía. Con suerte sabe hablar y fue un desastre cuando estuvo aquí".