Esposa de Eduardo Vargas arremetió tras su ausencia en La Roja y dijo que periodistas chilenos "siempre lo mataron"

15:06 “No importa si ya no traes ningún título de fútbol a la casa" aseguró Daniela Colett.

Luego de que la ANFP anunciara a los convocados para los amistosos de “La Roja” ante México y Estados Unidos y ver la ausencia de Eduardo Vargas, su pareja Daniela Colett le envío un mensaje de aliento al jugador a través de su cuenta oficial de Instagram, donde también se refirió a las críticas que le hacen al chileno.

“Me admira la nobleza que tienes, la capacidad de ignorar lo malo que te rodea. La empatía de, incluso sabiendo todo lo q hiciste por tu país y lo poco agradecidos que han sido algunos contigo, aún así querer tanto a tu gente y estar ahí para apoyarlos siempre” escribió.

“Me admira que incluso siendo tratado como “última opción”, incluso después de admitir tus errores y disculparte aún así estar agradecido y ser humilde, a punto de que no exista orgullo en tu corazón, cuánto me enseñas” relató la brasileña.

“No importa si ya no traes ningún título de fútbol a la casa, ni los resultados que existan... no digo que no estaré feliz con victorias, pero para mi el mayor título, tu caráter y tu corazón, es de lo que tenemos mayor orgullo, y ese ya lo tenemos aquí. Te amo”, finalizó.

Con posterioridad y en respuesta a un comentario que fue escrito en su misma publicación, Colett dijo que "los periodistas chilenos siempre lo mataron".