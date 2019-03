Arias y su llegada a la U: "Fue todo muy rápido porque reiniciamos desde ese punto en el que quedamos hace un año"

El nuevo entrenador de la Universidad de Chile, el uruguayo Alfredo Arias, fue presentado hoy oficialmente como el nuevo DT del club, a un dia de la salida del argentino Frank Darío Kudelka, quien la tarde del miércoles presentó su renuncia a la directiva.

Arias inició su conversación con los medios de comunicación aclarando cómo se gestó su llegada y dijo que hace dos años fue contactado y entonces ni siquiera conversó con el club, pues tenía contrato vigente con Emelec (Ecuador). "Hace menos de un año estuvimos reunidos con el señor Sabino y el gerente deportivo de ese entonces (Ronald Fuentes). Ahora el señor Sabino me llama apenas se desata la crisis (por la renuncia de Kudelka) y fue todo muy rápido porque reiniciamos desde ese punto en el que quedamos hace un año".

Arias, firmó con los azules hasta el 30 de diciembre con opción a ser renovado e iniciará sus labores en forma inmediata, de cara al duelo con la Universidad de Concepción de este fin de semana.

Respecto del plantel y la defensa que algunos referentes realizaron del ex entrenador del club, Arias dijo que "los jugadores son los que menos quieren pasar esta situación. Me alegra tener a jugadores con hombría y decencia en el plantel".

"Cuando entren a la cancha quiero la mejor cara, que quieran entrenar, mi mano está para todos para subirse al barco, el que no quiera agarrar la mano no sube. Esto ocurre, me va a ocurrir a mí en caso de no darse los resultados" dijo el nuevo DT azul.

Arias además señaló que "No puedo prometer campeonatos, pero sí jugar para ser campeón, entrenar para lograr títulos. Eso es lo que merece esta institución y lo que vamos hacer".