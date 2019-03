Frank Kudelka: “En la U hay un miedo institucional ante Colo Colo”

El ex técnico de la Universidad de Chile, Frank Kudelka, repasó su paso por la institución en una entrevista con el Canal del Fútbol, donde además realizó un análisis de la recha negativa del conjunto universitario ante Colo Colo, especialmente en el Estadio Monumental.

Según el DT argentino, existe “un miedo institucional. Los mensajes tienen que ser distintos. Yo llegué acá y me dijeron ‘llevamos tantos años sin ganarle a Colo Colo’. En lugar de decir ‘este año le vamos a ganar’. Y eso se trasmite y llega a los jugadores. Llegan con ese miedo de tantos años”, dijo.

Por otra parte, y sobre su desempeño en la U, Kudelka manifestó a Fox Sports que “no fue una mochila la Universidad de Chile para mí, fue un aprendizaje. Uno no siempre puede en su carrera. Ha sido un buen año de logros y elogios. He disfrutado mucho. Nunca fue una mochila. Uno hace una auto crítica profunda”, declaró el exDT de los universitarios.

El estratega también enfatizó que en la institución azul hace falta un proyecto, porque “se actúa por emociones, fundamentalmente, se actúa por miedos. Hablo de la jerarquía, pero eso no tapa de que mi equipo no funcionó. Pero el plan no es mi acontecer. Yo no estoy hablando mal de nadie. Yo estoy hablando de alguna situación que tiene que ver con un puesto y no con un nombre. Tiene que ver por cómo esta armada la U de Chile. La U tiene un potencial extraordinario. Tiene un presidente que es una persona extraordinaria”, declaró el argentino.

Por último, Kudelka se refirió a las declaraciones de Sabino Aguad, quien señaló que el DT nunca lo criticó de frente. Ante eso, el entrenador sostiene que “no tengo nada en contra de Sabino como persona. Le dije eso (que no era apto para ser gerente deportivo) y muchas cosas más, como corresponde. Hoy no hablamos. Todo queda en el interior de cada uno y de eso no te salvas. Agradezco, incluido a Aguad, haber estado en la institución, fundamentalmente a Carlos. En el interior de cada uno queda o la verdad o la resaca”.