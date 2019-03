Madre de Fernanda Maciel molesta por osamentas: “No sé si reírme o llorar"

Luego de que se confirmara que las osamentas halladas en Huechuraba no pertenecen a Fernanda Maciel, joven desaparecida hace trece meses, su madre, Paola Correa, se refirió a la filtración de los resultados de ADN en los restos, y se mostró molesta.

Según La Cuarta, Paola Correa dijo que “no sé si reírme o llorar porque de verdad yo ya sabía esto, pero se me había pedido que guardara secreto, pero parece que todos los medios ya lo sabían antes que yo”.

“Tranquila por un lado, porque no es ella”, ya intuía la resolución: “yo tenía miedo que fuera ella, pero mi corazón me decía que no era ella” añadió la madre.

Correa también opinó sobre el trabajo de la Fiscalía en cuanto a la investigación y dijo que “vamos a empezar como de cero de nuevo, porque insisto: me molesta que las diligencias sean tan lentas, que tenga que esperar tanto tiempo para hacerse algo. Como por ejemplo lo de la bodega, que se hizo ocho, nueve meses después”.

"También me molesta tener que enterarme por los medios y no por la persona que me tengo que enterar. O por último que mi abogado se enteré él y después me lo comunique a mí. Generalmente me entero por los medios, antes de que me diga la persona correcta”, agregó Paola a La Cuarta.

Además, se refirió al procedimiento que se llevó a cabo con las osamentas, pues la madre sostuvo que “no entiendo mucho, porque primero me dicen una semana, después me dicen 15 días, después un mes, después me dicen que se puede demorar hasta seis meses. Entonces que de repente vengan y me digan que no es… me complica, me confunde. La fiscal a mí me aseguró que era algo secreto, que no tenía por qué salir más allá de nosotros. Yo como mamá de ella soy la primera que tiene que saber y no fui la primera”.

“Yo no estoy diciendo que la fiscal haga mal su trabajo, sé que tiene muchos casos, sé que le está dando prioridad al de mi hija, pero es demasiado lenta. Le pido más rapidez en las diligencias, porque para poder cruzar a la esquina hay que pedirle permiso a todo el mundo. Yo no puedo esperar, yo no ando en mi casa saltando en una pata”, cerró.

Finalmente, la madre expresó la esperanza que tiene de encontrar a su hija. “Siempre he pensando que voy a encontrar a mi hija viva (…) hasta hoy yo creo que mi hija está viva, debe estar en algún lugar y la voy a encontrar. Voy a seguir buscándola. Prefiero que no esté, que esté bien, a encontrarla en un saco donde hay huesos”.