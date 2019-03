Ex esposa de Jadue: "El que fue infiel fue él, con una ministra, cuando fue presidente de la ANFP"

Este viernes, Sergio Jadue y su ex esposa María Inés Facuse se enfrentan en tribunales de Miami. En el lugar, la mujer entregó detalles acerca de lo que pedirá ante la justicia.

La mujer, en conversación con Cooperativa, respondió a las acusaciones de infidelidad que realizó su hijo, y aseguró que fue el ex timonel de la ANFP quien le fue infiel a ella.

"Me acusa de infidelidad. Hubiese sido infiel en Chile hartas veces también. El que fue infiel fue él, el que se metió con una ministra cuando fue presidente de la ANFP" dijo Facuse, quien aclaró que se trata de una ex secretaria de Estado.

Previamente, en conversación con el matinal de TVN, Facuse s refirió a la hija que tiene con el ex presidente de la ANFP e indicó que “yo no quiero que a ella le falte nada. Yo voy a trabajar como toda las mujeres que nos hemos separado”.

En una conversación con el matinal de TVN, “Muy Buenos Días”, María Inés Facuse contó que “ella no ha tenido ninguna ayuda monetaria de su padre. Eso es lo único que estoy pidiendo, no estoy pidiendo ayuda para mí. Desde que él dice que le fui infiel es para no pagarme una cantidad de dinero mensual como él había acordado conmigo (…) para que su hija estuviera conmigo. Yo sé que eso no lo va a hacer”.

“Yo he tenido que trabajar porque él pagó dos meses de este departamento, porque estaba viendo si yo volvía o no a la casa. Cuando yo le dije que no iba a volver a su casa, me dice que ‘se acaba la ayuda'” añadió Facuse.

En cuanto al apoyo que ha tenido Sergio Jadue por parte de su hijo, Nicolás, María Inés aseguró al matinal de TVN que “mi hijo está súper molesto y súper enojado conmigo porque yo no quise estar ahí en la casa, seguir viviendo con él, pero él no sabe todo lo que yo he vivido. Las mamás no le contamos muchos problemas a los hijos. Él tenía una vida social súper amplia, entonces no pasaba ahí en la casa, no sabía los problemas habían. Sí sabía que yo no era feliz”.

“Lo que pasa es que está tratando de ayudarlo, pero está bien. A él no lo voy a juzgar. Él también es muy machista, él también tuvo problemas legales acá por lo mismo que hace su padre” finalizó.