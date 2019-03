Johnny Herrera ante dichos de Kudelka: “Yo no le tengo miedo a Colo Colo”

17:38 El capitán de Universidad de Chile, se refirió a las declaraciones emitidas por el ex entrenador del club, Frank Kudelka, en donde señaló que la “U” tiene un “miedo institucional” hacía Colo Colo.

Al portero “estudiantil” fue consultado hoy sobre las palabras del DT cordobés, y señaló que por las cosas que Kudelka observó dentro de la institución, sus declaraciones podrían tener cierto asidero.

“Institucionalmente no sé, habría que preguntarle a la cúpula. Es que él (Kudelka) estuvo acá adentro y vio hartas cosas, por tanto lo debe decir con algún tipo de respaldo”, señaló.

Asimismo, el arquero del club “laico” descartó sentir temor ante el archirrival. “Desde mi lugar, obviamente que no. Me tocó ir con la U, me tocó ir con otros equipos y salvo en este último tiempo, por lo general nos fue bien la verdad”.

En otra línea, Herrera se refirió a la llegada del nuevo entrenador, Alfredo Arias, y manifestó que espera que la dirigencia de Azul Azul le dé tiempo para desarrollar su proyecto dentro del equipo.

"Ojalá lo dejen trabajar tranquilo. Desearle lo mejor no más, el club está por sobre cualquier situación o conflicto e insisto, que lo dejen trabajar tranquilo", comentó el guardameta antes de viajar a la Región del Bío Bío.

Universidad de Chile enfrentará este sábado a las 18:00 horas a Universidad de Concepción en el estadio Ester Roa Rebolledo, en partido válido por la quinta fecha del Campeonato Nacional.