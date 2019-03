Alfredo Arias: “Mentí, es verdad, pero qué podía hacer o decir"

Las aguas no están precisamente calmadas en la Universidad de Chile. La era Kudelka quedó atrás, y es Alfredo Arias quien debe intentar enmendar el rumbo futbolístico del equipo. Sin embargo, el técnico uruguayo ya está envuelto en una polémica.

Esto, porque el estratega reconoció que llegó a Chile para negociar su llegada a la “U” antes de la renuncia de Kudelka.

Luego de que tanto el DT “charrúa” como Azul Azul aseguraran que Arias arribó a Chile el miércoles por la noche, Fox Sports reveló que el técnico aterrizó en Santiago el martes. Tras esto, Kudelka renunció el miércoles.

Sorprendido en la mentira, Arias señaló que “mentí en pos de que a la U no se le criticara más. Hice lo que habría hecho cualquiera. Está mal, sí, pero no le hice daño a nadie. Kudelka se iba a ir igual. Por la decisión del club, que fue lo que se me aseguró”, expresó a Fox Sports.

Además, agregó que “mentí, es verdad… pero qué podía hacer o decir… Era un trabajo importante y si no era yo, iba a ser otro. El fútbol es así”, sostuvo.

Arias continuó defendiéndose, explicando que “vine a hablar. Y no me arrepiento para nada. Me siento avergonzado. Me dijeron que la crisis era inminente y si no venía, iba a venir otro”, sentenció.