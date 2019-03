"Negro" Piñera e invitación del Presidente a los ministros a ver a Paul McCartney: "No creo que tenga problemas de plata"

En declaraciones a La Cuarta, el hermano del presidente Piñera, el cantante Miguel Piñera, se refirió a la invitación que realizó el Mandatario, al gabinete de ministros, para asistir al concierto de Paul Mc Cartney.

Luego de que se conoció la información se instaló la polémica, que el gobierno salió a aclarar, e informar que los costos de las entradas, serán costeadas de manera personal por el Presidente.

El "Negro" Piñera dijo que "desde que vivimos en Europa que seguimos a los Beatles. Sebastián guitarreaba 'Let it be' con toda la familia".

"Invitó al gabinete como un gesto de cariño y no creo que tenga problemas de plata para pagar. Por último yo le presto", bromeó.