Sergio Jadue: "La mayor parte de mi vida trabajé en fútbol y lamentablemente hoy no lo puedo hacer"

15:53 El ex timonel de la ANFP abordó aspectos de su situación actual en el juicio de divorcio. Aseguró que del Mercedes Benz que conduce en Miami sólo ha pagado US$ 400, que lo compró con un crédito a varios años y que su ex esposa, María Inés Facuse, si tiene una camioneta, un yate y una moto".