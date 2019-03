Arias ofreció disculpas tras hablar de “actitudes de mujeres lloronas”

17:21 El entrenador de la U se refirió a su polémica frase en la conferencia tras la derrota ante la U. de Concepción. “No me quiero equivocar más” dijo el DT que el viernes tuvo que reconocer que mintió respecto de la fecha de su llegada al país.

El entrenador de la Universidad de Chile, Alfredo Arias, se refirió en una breve declaración a sus dichos del fin de semana tras la derrota de su equipo en su debut al mando de la escuadra universitaria.

Ello, cuando en referencia a la polémica por su llegada y por la salida del ex DT azul, Frank Darío Kudelka, dijo estar cansado de “actitudes de mujeres lloronas”.

“He tenido un montón de consejos de que no hablara, de que dejara calmar las cosas. Igual que el otro día, si me equivoco y tengo que aprender y seguramente será así hasta el fin de mis días, y aunque no haya sido mi intención y aunque el conteto que o quise darle fuera otra cosa, si alguien se sintió dolido con mis hechos o mis palabras, desde ya mi más sentida disculpas”.

“A quienes herí o lastimé y lo vuelvo a decir, en un contexto que no esperaba y fuera de mi intención y, menos representando a una universidad, jamás lo haría” dijo Arias.

El entrenador, quien sumó una nueva polémica en menos de una semana en el club señaló a los periodistas a las afueras del CDA que “no me quiero equivocar más, no quiero herir a más nadie”.