[VIDEO] "Sos un cagón": la dura discusión entre "Superman Vargas" y Felipe Bianchi en Fox Radio

Un tenso momento se vivió este lunes en el programa Fox Radio entre el ex arquero de la U, Sergio “Superman” Vargas y el periodista Felipe Bianchi, mientras analizaban la violencia en el fútbol por los incidentes ocurridos en el partido entre Universidad de Concepción y la “U” en el Ester Roa.

En cuanto analizaban las amenazas que recibió Carlos Heller, Felipe Bianchi expresó “hay una responsabilidad enorme de los gobiernos. No han funcionado los planes para terminar con la violencia en el fútbol. Los dirigentes, jugadores y cuerpo técnico han fomentado esto”.

Ahí fue cuando el ex futbolista “Superman” Vargas sacó la voz muy ofuscado.” ¡Dejáte de hablar pavadas! Es mentira. Decí nombre y apellido” respondió, mientras que el periodista en vez de calmar las aguas replicó “me parece cobarde tu actitud”.

El ex Universidad de Chile insistió de que Bianchi nombrara algún jugador que tuviera una relación con los barrista, y le respondió fuertemente tildando de “cagón” al comunicador. “Vos me estás diciendo nada a mí. Entonces… ¡sos un cagón!”, expresó.

Para calmar las aguas, el panel empezó a opinar sobre este mismo tema, de hecho Marcelo Barticciotto, reconoció haber entregado entradas a los hinchas, pero fue imposible cortar la discuión y, el tenso momento siguió entre Bianchi y el ex jugador azul.

“Me dijiste cagón y mentiroso así que ahora déjame responderte” insistió el periodista. A lo que “Superman” Vargas reclamó que "este es un tema de la justicia, ni el síndico con todo el poder que tenía no podía hacer nada".

Finalmente, Felipe Bianchi aseguró que “el fútbol no puede mirar para el lado y decir que es un problema de la sociedad. Acá hay varios de responsables desde dirigentes hasta hinchas, incluso periodistas”, lo que no dejó conforme al ex futbolista y sólo le respondió que “quién va a alimentar a un delincuente? En el trasfondo estás equivocado”.