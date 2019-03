Mauricio Isla por ausencias de Vargas y Díaz: “Siempre me gustaría tener a los mejores a mi lado”

La selección chilena se sigue armando en San Diego de cara al duelo amistoso de este viernes ante su similar de México, y posteriormente frente a Estados Unidos la próxima semana.

Uno de los referentes del plantel que se sumó este lunes a los trabajos fue Mauricio Isla, que en su llegada habló de todo, incluyendo las ausencias de Marcelo dáz y Eduardo Vargas.

En declaraciones al CDF, Isla afirmó que “para mí no es un tema cerrado. A mí siempre me gustaría tener a los mejores a mi lado, a los que me han hecho ganar, pero uno no puede decir nada, cada técnico sabe lo que quiere en el equipo y él (Rueda) debe responder por qué no están. Si dependiera de mí siempre los llevaría”.

En la misma línea, agregó que “Eduardo es un jugador fundamental. Si bien se le critica mucho cuando no hace goles, es un gran goleador. Siempre es importante y ojalá vuelva, porque aparte de ser un gran amigo mío, junto a Marcelo Díaz, son grandes jugadores, pero ahí tiene que decidir el técnico”.

Con respecto al retorno de Gonzalo Jara, actualmente en Estudiantes de La Plata, Isla señaló que “lo de Gonzalo es sorprendente. A mí siempre me ha gustado en la selección y en la forma en que rinde. Tiene más de 100 partidos y que vuelva es bueno, ya que es un jugador experimentado que puede aportar a los compañeros”.

Por último, el “huaso” confía en que Alexis Sánchez pueda retomar su nivel en el Manchester United y llegue con un buen presente a la próxima Copa América, ya que lo considera uno de los jugadores más importantes de la “Roja” junto a Arturo Vidal.

Cabe recordar que Chile y México se medirán este viernes a las 23:15 horas en la ciudad de San Diego.