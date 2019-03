Alexis Sánchez se ilusiona con su regreso: "Me encantaría ayudar a traer un trofeo a los hinchas”

Alexis Sánchez no lo pasa bien en Inglaterra, pues además de sufrir una lesión y el bajo nivel futbolístico que ha mostrado en el Manchester United lo mantienen inquieto. El tocopillano conversó con la revista oficial del equipo inglés donde reflexionó sobre este duro momento.

El delantero se ilusiona con su recuperación y con reencontrar su nivel. “Quiero seguir mostrando mi amor por el fútbol. Sé lo que puedo hacer. Creo en mi capacidad”, dijo.

“United es un club tan importante, no sólo en Inglaterra sino a nivel mundial, y me encantaría ayudar a traer un trofeo a los hinchas”, agregó el “Niño Maravilla”.

Además, se mostró ilusionado por entregar más alegrías al Manchester United, pues expresó que “obviamente, quiero hacer que los fanáticos del United estén realmente felices. Quiero marcar goles. Quiero darles alegría. Quiero ganar”.

Tras esto, recordó la FA Cup del año pasado y añadió que “cuando perdimos la final de la FA Cup ante el Chelsea, no estaba contento. No estoy contento en absoluto. De hecho, estaba triste porque sólo quería hacer felices a nuestros maravillosos seguidores”.

Finalmente, también reveló su vínculo con el club desde pequeño. “Cuando era más joven, me gustaba el United. Lo juro. Como un niño pequeño me gustó el United, me gustaron mucho y quiero mostrar esto y traer alegría a la gente porque, obviamente, quiero ganar”, indicó.