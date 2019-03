José Yuraszeck dijo que "Heller es el problema de la U"

El empresario y ex presidente de la U, José Yuraszeck, se refirió en entrevista con La Tercera, a la gestión de Carlos Heller a cargo del club, luego de que el dirigente renunció, tras acusar haber recibido amenazas de muerte.

“La crisis actual es muy grave en lo deportivo y, sobre todo, en lo financiero, pero tiene una gran diferencia con la que llevó el club a la quiebra la década pasada. En esa oportunidad, los responsables llevaron a la U a la peor situación de su historia, a la quiebra y luego se desligaron de todo. Dejaron el club lleno de deudas y a nadie le pasó nada. Así era antes, nadie respondía. Ahora es diferente. En la crisis actual está muy individualizado el responsable de lo que ocurrió y no tengo duda alguna de que Carlos Heller va a tener que tapar el hoyo financiero y va a responder con su patrimonio” dijo Yuraszeck.

El el presidente de Azul Azul (concesionaria que administra al club) dijo que no le sorprendió la renuncia de Heller y que “se veía venir”. “Un club de fútbol no puede vivir permanentemente gastando más que sus ingresos” indicó.

Sobre las amenazas de muerte que recibió Heller, Yuraszeck planteó que él también fue insultado y amenazado durante su etapa a cargo del club. “Nunca pensé en renunciar. Heller debe trabajar incansablemente para desenmascarar a los que lo amenazaron“ aseguró.

Consultado sobre si con la salida de Heller se solucionan los problemas en la U, el ex dirigente dijo que “pienso que él es el problema. O dicho de otra forma, es el responsable de la situación actual. Según lo que me informan, las decisiones las tomaba él y luego las comunicaba al directorio. Si no, ¿cómo se explica que hace algunas temporadas se comprasen 11 jugadores entre un campeonato y otro? O que este verano se compraran 10. Eso no es sostenible económicamente y deportivamente es pésimo”.

Además dijo que las capacidades de Heller para manejar un club son “quizás para un club de Tercera como Iberia, sí; pero para dirigir a la U, los resultados dicen que no“.