Matías Rodríguez dijo que le chocó la mentira de Arias y criticó manifestación de la barra

Este miércoles el argentino Matías Rodríguez fue el encargado de atender a los medios de prensa en Universidad de Chile, oportunidad en que habló de todo.

Consultado por la mentira de Alfredo Arias sobre su llegada a la “U”, Rodríguez afirmó que “lo que pensaba se lo dije al profe y quedará ahí. No lo voy a transmitir porque no me parece lo correcto. Hablamos antes y después del partido. Él me dijo por qué lo hizo y yo le dije mi parecer. Obviamente a uno le choca, pero de qué sirve hablarlo con ustedes si no se lo digo a él primero", según informa Radio Cooperativa.

Esto en referencia a que Arias aseguró que llegó al país después de que Frank Kudelka renunciara a la banca técnica, para posteriormente reconocer que arribó antes de la salida del argentino.

Sobre este mismo punto, el lateral derecho de los “azules” agregó que “a nadie le gusta lo que sucedió, nadie lo esperaba. Por eso mismo lo dijo Johnny, le pedimos a Frank que siguiera, pero la decisión estaba tomada. No sé si era la mejor forma, pero se hizo y ya está”.

Por otra parte, el jugador también fue requerido por los incidentes registrados el sábado pasado en el duelo ante Universidad de Concepción, que terminaron por desencadenar la salida de Carlos Heller desde Azul Azul.

Al respecto, Rodríguez señaló que “lo que paso el sábado fue raro, entraron muchos fuegos artificiales al estadio. Cayeron muchos a la cancha, y nos podrían haber dañado, fue un momento difícil, no sé por qué se generó todo eso”.

Por último, sentenció “que se haya ido Carlos por amenazas de muerte no lo comparto. Si alientan está genial, pero no me gustó esa manifestación de la barra".