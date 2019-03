Rueda: “Esta nómina invitaba a un mejor juego y se logró, pero no el resultado"

El director técnico de la selección chilena, Reinaldo Rueda, enfrentó a los medios de prensa a un solo día del segundo duelo amistoso frente a Estados Unidos.

Al ser consultado por sus sensaciones tras la caída contra México, el colombiano señaló que “esta convocatoria invitaba a un mejor juego y se logró, pero no el resultado”.

En la misma línea, el estratega agregó que “hay que buscar el equilibrio que nos dé la confianza que necesita esta selección “ y que “no nos podemos conformar con lo que hemos hecho en los amistosos”.

Refiriéndose al rival de este martes, Rueda expresó que “Estados Unidos es un equipo serio, con muchas virtudes y muy equilibrado”, por lo que “hay que jugarle con mucho orden, porque tiene buen juego interior y por las bandas”.

Por otra parte, manifestó que “Chile está viviendo un momento diferente, la idea es que se adquiera esa conciencia”, y que “si una cultura futbolística como la chilena, con los jugadores que tiene, no me lleva al Mundial, no era para mí”.

Cabe recordar que el duelo de la selección chilena con Estados Unidos está programado para este martes a las 21:00 horas de nuestro país, en el BBVA Compass Stadium de Houston.