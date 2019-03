Buljubasich sobre Benjamín Vidal: “Evaluaremos una sanción interna”

El gerente deportivo de Universidad Católica, José María Buljubasich, se refirió oficialmente al accidente vehicular protagonizado por el defensor del equipo, Benjamín Vidal.

En conferencia de prensa, Buljubasich señaló que “como club condenamos el hecho porque no hay que manejar bajo los efectos del alcohol. Evaluaremos una sanción interna, pero antes queremos dar el mensaje de que estos hechos no tienen que suceder”, según consigno el CDF.

Además, el ex portero “cruzado” detalló sobre el estado de Vidal que “lo vi, estaba preocupado y arrepentido. Físicamente estaba bien y me comentó que no tomó mucho y se vio a simple vista”.

Por otra parte, aseguró que el jugador le explicó que se encontraba en un asado con el plantel, viendo el partido de la selección chilena, y que el accidente ocurrió cuando retornaba a su domicilio.

No obstante, el gerente deportivo manifestó que “si se quedaron a mirar el partido no me cambia la ecuación. El problema no es que un jugador se junte con amigos, sino que decida manejar un auto después de haber consumido alcohol".

Cabe recordar que Vidal pasada la medianoche de este miércoles cayó en su vehículo al canal Las Perdices en la comuna de La Florida.

Según informó Carabineros, el futbolista conducía su camioneta marca Mazda, modelo CX-5, en estado de ebriedad. El defensa “cruzado” fue trasladado a la 43a. Comisaría en calidad de detenido.

Posteriormente, por instrucciones de la Fiscalía Local de La Florida, Vidal quedó en libertad pero apercibido, es decir, citado a declarar.