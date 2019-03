Presidente de la ANFP: "No me tiene contento el 44% de rendimiento" de la selección

Sebastián Moreno, el actual timonel de la ANFP, fue consultado durante un punto de prensa sobre la situación actual de Reinaldo Rueda, quién se ha llenado de críticas debido al bajo rendimiento de la selección y al poco fútbol que han mostrado en los últimos encuentros.

Al respecto el Presidente de la organización futbolística nacional dijo que "Cuando se contrató a Reinaldo (Rueda) la idea era ir trabajando para las Clasificatorias rumbo a Qatar" y agregó que "con esta etapa intermedia de análisis, que tiene un campeonato muy importante como la Copa América -dónde se juega por los puntos-, se requiere un análisis global cuando termine esa primera instancia".

Moreno se refirió a los cuestionamientos contra Rueda, y lo defendió al criticar el "Poner en duda la continuidad de un entrenador, que está desarrollando un proceso y que requiere necesariamente de cierto tiempo para lograr instalar sus conceptos, y que también requiere la incorporación de ciertos jugadores", además dijo que "Entendemos que los hitos futbolísticos tienen que ir realizándose para poder hacer un análisis más robusto".

Sobre el punto del proceso insistió en que "Lo importante es no analizar esto dentro de un contexto de uno o dos partidos, sino que hacer una mirada global. Como partí diciendo, esto requiere un análisis más consolidado con los hitos de instancia efectiva de competencia, como es la Copa América en Brasil".

También fue enfático en desmentir que no están buscando alternativas: "No, no hay ningún acercamiento con ningún otro técnico", señaló.

Sobre el desempeño de la roja, indicó que "Por su puesto que uno tiene que esperar a un mayor rendimiento, entendiendo que es el proceso que tiene que ir desarrollándose".

El mandamás de la roja reconoció que "No me tiene contento el 44% de rendimiento y por supuesto que al entrenador tampoco, ni a los jugadores. Es un proceso que tiene que ir madurando y desarrollándose".

Finalmente Moreno dijo que "Más allá de los resultados de la Copa América (lo importante) es que Chile encuentre un buen funcionamiento, un buen fútbol, de cara a la recta final, que parte el último semestre de este año, y en las Clasificatorias a Qatar".