TP Race y Turismo 2000 animarán emocionante temporada del automovilismo nacional

Los amantes de la velocidad y los motores ya pueden dejar de esperar, porque este fin de semana, sábado 30 y domingo 31 de marzo, desde las 10:00 horas, podrán ver en acción el regreso a las pistas de las categorías TP Race y Turismo 2000, que largan la temporada 2019 en el Autódromo Internacional de Codegua.

La TP Race (vehículos 1.600, aspirados y estándar) tendrá 15 autos en su grilla y una de las grandes novedades es el retorno de Patricio Naranjo (Peugeot 208), campeón de la temporada 2017, quien tendrá como principal desafío arrebatarle el cetro al campeón vigente que es, nada menos, que su hermano: Andrés Naranjo (Peugeot 208), quien además será su compañero de equipo.

“Es un honor competir contra mi hermano, es uno de los mejores pilotos de la categoría. El año pasado Patricio no pudo defender su título, por lo tanto no siento que tenga que defenderlo yo ahora, así que para esta nueva temporada haremos un borrón y cuenta nueva. Habrá una gran competencia en pista, nuevos pilotos y retornos importantes. Esperamos que sea un año exitoso y que todos los que vengan a las carreras disfruten tanto como nosotros”, sostuvo Andrés Naranjo, quien añadió que “tenemos un gran equipo, con gente muy capacitada. Todo este trabajo espero se vea reflejado en la pista”.

La categoría además verá la incorporación del equipo Dongfeng (marca china que correrá con el respaldo de CIDEF) que pondrá los dos primeros autos tipo sedán en pista, que serán conducidos por los hermanos Richard y Christian Valenzuela.

Entre los protagonistas que se proyectan para el campeonato, además de los hermanos Naranjo, están Juan Carlos Campos (Mini Cooper), Francisco Larraín (Peugeot 208), Fernando Melhuish (Mini Cooper), Héctor Varela (Citroën DS3) y Felipe “Pipe” Ruiz (Nissan March) que este año cambio el T2000 por la TP Race.

En tanto, el Turismo 2000 (autos modificados, hasta 2000 cc.) pondrá 20 coches en la grilla de cada fecha y uno de los grandes protagonistas será Nicolás Barbagelata (Honda Civic) quien se tituló campeón de la temporada pasada luego de liderar todo el campeonato.

“Queremos repetir el inicio del año pasado, es decir, ganando las dos primeras fechas. Hemos trabajado mucho en el auto y físicamente me he preparado para rendir bien. De todos modos será un campeonato complicado porque todos los equipos han mejorado, así que no nos podemos confiar”, señaló Barbagelata.

Pero no será fácil para Barbagelata, porque junto a él largarán pilotos de la talla de Víctor Cornejo Mejías (Nissan Primera), que compartió podio con el campeón, además de Felipe Gaete (Honda Civic), Víctor Cornejo Sepúlveda (Honda Civic), Francisco “muñeco” Rodríguez, (Honda Civic), José Tomás Barrios (Ford Focus), Nicolás Córdoba (Chevrolet Astra), Felipe Barrios (Chevrolet Cruze)y Pablo Millán (Honda Integra).

Los coches ya están listos; la bandera a cuadros espera a los primeros coches que cruzarán la meta. Los seguidores de la velocidad sólo tienen que acercarse al Autódromo Internacional de Codegua (78 km al sur de Santiago), desde las 10 de la mañana, este sábado y domingo (entrada gratuita) para comenzar a vivir una nueva temporada del mejor automovilismo chileno.