Ivo Basay: "Con sus errores a veces los árbitros te 'cagan' la semana"

El entrenador de Palestino, Ivo Basay, lanzó este miércoles sus dardos en contra del árbitro Francisco Gilabert por una polémica jugada en el final del partido ante Audax Italiano, un supuesto gol que no validó y que pudo significar el empate ‘árabe’.

Finalmente, el elenco que dirige Juan José Ribera se impuso por 2-1 en el Estadio Municipal de La Cisterna, en pleito por la sexta fecha del Campeonato Nacional 2019.

Tras el pitazo final, el ‘Hueso’ declaró que "la sensación es amarga, sobre todo después de haber hecho un gran esfuerzo, a pesar de que no jugamos bien en el primer tiempo. De igual forma, más allá del resultado, se están produciendo faltas groseras por parte de los árbitros, con esto de dejar jugar. Ellos no se dan cuenta que con sus errores a veces te 'cagan' la semana".

"Todo esto ha sido muy perjudicial, también hubo un penal para Audax Italiano que no se cobró, y esto va más allá del resultado, creo que el error del línea en el gol que no nos cobran es grosero. Este no es el camino", agregó.

En la hora del análisis del choque con los audinos, Basay dijo que "sufrimos en el primer tiempo y nos superaron, aunque en el segundo tiempo y en el global hicimos méritos para igualar el partido, pero siempre digo que los partidos no se merecen".

Por último, el técnico del equipo ‘tricolor’ puso paños fríos a la lesión del delantero Roberto Gutiérrez, quien debió dejar el campo en el primer lapso tras recibir un golpe en su pie. “Fue solo un golpe, al parecer, lo de Gutiérrez es en una zona en la que ya tenía una dolencia, pero esperamos que se recupere prontamente", sentenció.