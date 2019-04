Juan Carlos Gaete: "Quiero jugar este año bien y después volver a Colo Colo"

Juan Carlos Gaete conversó por primera vez luego de su discutida salida de Colo Colo sin haber debutado en el cuadro albo.

En una entrevista con Fox Sports, el jugador actual de Santa Cruz no escondio sus ganas de volver a Colo Colo y sostuvo que "nada de lo que se especuló es verdad. Quiero jugar este año bien y después volver a Colo Colo. Espero hacer un buen año y que los hinchas vuelvan a creer".

Además, aclaró los rumores sobre posibles episodios de bullying por parte de alguno de sus compañeros en el camarín albo. "Decían que Valdivia me hizo bullying pero nada que ver. Se hablaron muchas cosas, pero me daba lo mismo la verdad. Allá todos fueron super simpáticos. Mario Salas me trató super bien".

Finalmente, el jugador también confesó que "me falta mejorar definición y carácter. A veces reclamo mucho, me taimo y me pongo en blanco".