Mario Salas y caída ante Coquimbo: "Creo que nos vimos superados en todo ámbito"

El entrenador de Colo Colo, Mario Salas, reconoció este sábado que el cuadro albo no hizo un buen partido en la derrota por 2-0 en la visita a Coquimbo Unido, por la fecha 7 del Campeonato Nacional, y aseguró que “nos vimos superados en todo ámbito”.

Al momento de analizar el cruce disputado en el Estadio ‘Francisco Sánchez Rumoroso’, el ‘Comandante’ declaró que “no fue un buen partido. No estuvimos con esa chispa que necesitamos para ganar estos partidos. Durante el transcurso del partido no somos capaces de vencer estas marcas, y nos genera estar de espaldas al rival. Creo que nos vimos superados en todo ámbito, sobre todo en el final por lo que hizo Coquimbo”.

“Nosotros no prevemos lo que juega Coquimbo, nosotros jugamos a lo que Colo Colo puede ofrecer. Ante la igualdad no tuvimos la chispa para resolver los problemas que nos generaron. No jugamos pensando en neutralizar a Coquimbo, jugamos para ganar”, agregó.

Consultado el por qué decidió comenzar el encuentro con los experimentados Esteban Paredes y Jorge Valdivia en la banca, el exDT de la UC y Sporting Cristal indicó que “todas las decisiones que tomamos, las tomamos en forma consciente, profesional. No soy de tomar decisiones azarosas, con una predisposición a no ganar. Me preocupa la salud de mis jugadores”.

Para finalizar, el técnico albo señaló que “Coquimbo explota muy bien sus fortalezas y nosotros nos vemos sobrepasados. En algún momento y sobre todo el primer tiempo, teníamos el control del juego (…) Siempre me adivinan la mano en todos los clubes, y siempre cumplimos los objetivos. Deberíamos ganar más de lo que perdemos”.