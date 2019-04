Más de 33 mil personas asistieron a la Maratón de Santiago

En desarrollo:

A las 08:00 horas inició la competencia de los 42K de la Maratón de Santiago 2019. Posteriormente, a las 8:30 iniciaron las carreras por los 10k y los 21k.

Cerca de las 09:00 horas se registró el primer ganador del recorrido más corto. Se trata de Matías Silva, chileno que hizo los 10k en un tiempo 28 minutos el tercer mejor tiempo de la competencia.

“Esta vez vine a buscar el primer puesto. Para ganar, iba a tener que llegar muy cansado. correr lo mejor posible. La carrera la hice a modo mío. Me enfoqué en aguantar lo que más pudiera. Hasta el kilómetro 6 era solo subida. Ambos íbamos muy cansados. Cuando faltaban dos km lo vi un poco cansado, hice un cambio de ritmo”, expresó el vencedor de los 10k.

En la categoría femenina se hizo ganadora la platense Florencia Burelli, quien hizo el recorrido en 32 minutos con 21 segundos.

“Me gustó bastante la carrera. Estaba muy bien organizada”, expresó la argentina.

En el segundo recorrido que tiene una extensión de 21 kilómetros, el vencedor fue el peruano Walvir Ureta. El atleta incaico se impuso en estrecho desenlace al brasileño Jesús Borges. El podio lo completó el chileno Mauricio Flandes.

Ureta marcó un crono de 1h 6'40'' para la distancia. “Fue bastante exigente. Hacía un poco de calor, pero afortunadamente pude terminar bien. Estoy contento. Se lo dedico a mi país”, expresó el incaico.

Finalmente, en el trazado de la competencia mayor de 42 kilómetros, el ganador fue el keniata Jacob Kibet Chulyo quién cruzó la meta en un tiempo de 2h13'15''.

La ministra del Deporte, Pauline Kantor, destacó la organización y la gran cantidad de gente que participó en la Maratón de Santiago. “Esta es una gran fiesta deportiva, tenemos 33 mil personas participando”, dijo.

“Para nosotros es importante que Chile sea casa de grandes eventos, queremos seguir haciendo actividades (…) Yo personalmente no soy muy buena para trotar, pero si me pasan una bicicleta feliz me subo”, agregó.

Hasta que culmine el eventó Carabineros mantendrá una serie de desvíos y contenciones de tránsito en distintas vías.

El perímetro ampliado de aislamiento evento, transcurre desde el sábado 6 de abril a las 22 horas y se espera se reanude el tránsito a las 16:00 horas en Miraflores (Oriente), Manuel Rodríguez (Poniente), Catedral (Norte) y Santa Isabel (Sur).