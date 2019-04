Alfredo Arias: "Cuando juegas rematadamente mal se debe perder, y perdimos"

El entrenador de Universidad de Chile, Alfredo Arias, presentó una alta autocrítica a la hora de referirse a la dura derrota por 4-0 del cuadro azul ante Universidad Católica, en San Carlos de Apoquindo, por la octava fecha del Campeonato Nacional 2019.

El elenco colegial sigue sin levantar cabeza en el certamen al sumar su quinto partido consecutivo sin celebrar y se mantiene en la penúltima posición de la clasificación con cinco unidades, en zona de descenso a la Primera B.

Al momento del análisis, el estratega de origen uruguayo declaró en la precordillera que "cuando se juega mal, se debe perder; a veces no pasa, pero creo en eso... cuando juegas rematadamente mal como jugamos nosotros, se debe perder y perdimos, fuimos superados desde el primer minuto".

"Planteé mal, vi mal el partido, no les di las herramientas a mis futbolistas. Jugamos mal, muy mal. Hace mucho tiempo no me tocaba estar en una cancha y sentirme de esta manera, que el equipo no podía responder a nada", añadió.

En la misma línea, el ex técnico de Santiago Wanderers señaló que "en el análisis que hago, el primer responsable soy yo. En ese cambio estuvo la penitencia, en no seguir con la misma idea de decir que vamos a ver si nos la podemos con línea de tres".

"Jugamos mal, muy mal, las decisiones mías perjudicaron al equipo", insistió Arias, quien pese a ello afirmó que "en los partidos anteriores el equipo jugó bien. Tenemos que volver a ese camino que teníamos en los partidos anteriores, seguir entrenando, mejorar, corregir los errores gravísimos que teníamos... Es un momento muy triste, soy el principal responsable, me siento parte de este dolor", agregó.

Respecto al rival, vigente campeón del fútbol chileno y ahora líder exclusivo del torneo, Arias dijo que "en Católica reconozco un gran equipo, un equipo que viene bien, bien dirigido, pero nosotros profundizamos y mejoramos a Católica, lo nuestro fue preocupante".

Finalmente, consultado por la expulsión sobre el final de Gonzalo Espinoza -que venía volviendo tras superar una rebelde lesión- por pegarle un manotazo a Luciano Aued, el DT azul indicó que "tengo que hablar con él, a ver qué pasó. En caliente no conviene preguntar ni él hablar conmigo, siento que dejó a sus compañeros en inferioridad, pero tiene la explicación y me la podrá dar en la semana".