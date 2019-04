Caputto: "Los pilares de este grupo son el rigor, la humildad y el trabajo"

El entrenador de la selección chilena Sub 17, Hernán Caputto, volvió a valorar el gran desempeño de su escuadra en el Sudamericano de Perú, logrando como subcampeón el boleto al Mundial de Brasil, y se refirió a la posibilidad de hacerse cargo de la ‘Roja’ Sub 23 que jugará el Preolímpico del año 2020.

En el complejo ‘Juan Pinto Durán’, el estratega de la ‘Rojita’ se refirió al exitoso paso del combinado en el certamen regional. “Los pilares de este grupo son el rigor, la humildad y el trabajo. Cuando un grupo tiene eso, las cosas pueden salir bien. Se cumplió. En el juego, el equipo mostró cosas importantes que nos hicieron posicionarnos en la cima, con un solo gol de diferencia", expresó.

"Estamos con la meta de llegar al Mundial de la mejor manera y de disfrutar esto de clasificar dos veces seguidas en cancha", agregó el otrora golero, que recordó la clasificación a la Copa del Mundo de India 2017.

Caputto suena con fuerza para asumir el seleccionado nacional Sub 23 que buscará a comienzos del próximo año en Colombia la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio, en Japón. Dos combinados clasifican por Sudamérica.

Ante esto, el argentino nacionalizado chileno indicó que "hay que ver. Un proceso Sub 17 es diferente a uno Sub 23. Los procesos formativos terminan en la Sub 20. En todo caso, agradezco muchísimo el apoyo de Reinaldo Rueda a nuestro proceso antes, durante el Sudamericano y ahora después. Es un orgullo comenzar a ver en la Roja a jugadores que uno tuvo la oportunidad de conducir".

Por último, respecto a lo que viene a corto plazo, Caputto señaló en el ‘bunker’ de la ‘Roja’ que “tenemos que reunirnos con la dirigencia y ver los pasos a seguir: la planificación, los partidos de preparación para el Mundial, seguir viendo jugadores en provincia. Este proceso no para".