FC Barcelona recibe al United buscando cerrar su paso a semifinales

FC Barcelona recibirá este martes al Manchester United en el Camp Nou, a las 15:00 horas de Chile, con la intención de sellar el pase a las semifinales y romper la barrera de los cuartos, para lo que tiene la ligera, pero óptima ventaja del 0-1 de Old Trafford que obliga a los 'diablos rojos' a una segunda remontada heroica para seguir vivos.

Pudo quedar todo sentenciado en el feudo del conjunto inglés, dado que Marc-André Ter Stegen no tuvo que intervenir en ningún disparo a puerta y, por contra, David De Gea salvó a su equipo de ser goleado en casa. Ahora, en la vuelta, sin red de salvación, ambos equipos se juegan su futuro, aunque los azulgranas tendrán su once de gala listo y con las piernas más descansadas.

En el local, el mediocampista chileno Arturo Vidal estará en el banco de suplentes y esperará su oportunidad en el segundo lapso. El mediocampo blaugrana estará conformado por Sergio Busquets, Ivan Rakitic y Arthur.

Ernesto Valverde quiere ir a buscar su destino y no esperarlo. Sin especular, sin jugar con ese 0-1, el Barça intentará dominar el juego y buscar la portería rival pero, como hizo en la ida, cerrando bien su defensa. Será el Manchester, necesitado y sabedor de que necesita marcar para poner emoción, quien deba arriesgar más dado que el conformismo podría ser su sentencia.

De hecho, el técnico Ole Gunnar Solskjaer apuntó en la previa que no quería ver a los suyos encerrados atrás, que quería luchar por la posesión y por poder tener ocasiones. Ahí entra la calidad para meterlas, para apuntar bien por lo menos, y en Manchester no fue así. La fuerza, la velocidad y la altura de poco le sirvió al ManU en la ida.

Sin embargo, el noruego no olvida que los 'milagros' en el fútbol existen y él mismo fue testigo y protagonista de uno en el recinto culé, allá en 1999 cuando el equipo que ahora entrena se llevó la 'Orejona' ante el Bayern Múnich con dos goles en el descuento, el último de ellos obra suya. Ese recuerdo seguro que estará en su mente y en el de su afición, además de la gesta, más complicada, realizada en octavos en el Parc des Princes.

Por contra, un Barça descansado, con muchas rotaciones de peso en la liga española en el empate en Huesca -que apenas inquieta al equipo, con media Liga en el bolsillo-, sin Messi, Suárez, Piqué, Busquets. Jordi Alba o Rakitic, sabe que su versión A está fresca y lista para evitar otro traspié, como el de Roma la temporada pasada.

La premisa debe ser que los goles que, por De Gea, no entraron en la ida entren en la vuelta para que el Manchester deba ir en tromba al ataque dejando espacios atrás para la letalidad de Leo Messi, para que Luis Suárez se desahogue en la 'Champions' -la UEFA no le dio el gol de la ida y se lo dio al ahora sancionado Shaw en propia puerta- o, sobre todo, para que Dembélé haga sus primeras carreras en Europa tras su lesión.

El Barça sabe que tiene por delante un muro, el de los cuartos de final. Son tres temporadas quedándose atrapado en él, sin poder escalarlo ni derrumbarlo. Atlético de Madrid, Juventus y Roma han sido sus verdugos, y no quieren ver añadido el nombre del Manchester United a esa lista.

Y no pueden confiarse en la estadística, la que dice que nunca ha ganado al triple campeón de Europa en el Camp Nou en la máxima competición europea -dos empates y dos derrotas-, ya que la misma decía que el Barça nunca había asediado con éxito el 'Teatro de los Sueños' hasta que lo logró hace una semana.

Solskjaer aún tiene dudas para conformar el once, se ha llevado a Alexis Sánchez y a Nemanja Matic pese a no tener el alta médica. El chileno, no obstante, apunta a que podrá jugar en su anterior estadio ante sus excompañeros. Serán baja Bailly, Ander Herrera, Valencia y el sancionado Shaw.

Probables alineaciones:

FC BARCELONA: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergio, Rakitic, Arthur; Messi, Suárez y Coutinho.

MANCHESTER UNITED: De Gea; Young, Lindelöf, Smalling, Dalot; McTominay, Fred, Pogba; Rashford, Lukaku y Martial.