Cálculo matemático evidenció que la U sería puntera si sólo se contaran los primeros tiempos

Para quienes han seguido de cerca el pésimo desempeño de la U en este torneo no es una novedad que los segundos tiempos han sido para el olvido, ya que no sólo no anota, si no que mayoritariamente el espacio en el que finalmente pierde los duelos.

Pero un cálculo matemático profundizó en este aspecto y reveló algo muy curioso, y es que si solo se consideraran los primeros tiempos en lo que va del torneo nacional, los azules serían los punteros. Es decir, en la tabla acumulada de los primeros tiempos, la U es líder.

A ocho fechas del campeonato nacional, y con esta consideración únicamente de los primeros 45 minutos, la Universidad de Chile acumula 17 puntos, con un 71% de rendimiento, sacándole dos puntos de ventaja a quien sería su escolta, Unión Española.

En síntesis serían cinco triunfos, dos empates y tan solo una derrota, con ocho goles a favor y dos en contra.

Viendo el reverso, solo los segundos tiempos, la U no ha marcado ni un solo gol y ha recibido un 86% de sus goles en la etapa final (12 de 14).

En tanto, el puntero del campeonato, Universidad Católica, ocupa apenas el sexto lugar en la tabla del primer tiempo, con 12 puntos.