Alfredo Arias: "No hay explicación a lo que está pasando desde lo racional"

20:18 "Nunca viví una situación así y no creo que la ‘U’ lo haya vivido, de tener los partidos y no poderlos concretar", señaló el DT del cuadro laico.

El entrenador de Universidad de Chile, Alfredo Arias, masticó la amargura este sábado al desperdiciar en la agonía y por segundo encuentro consecutivo la opción de alcanzar un triunfo en el Campeonato Nacional 2019, certamen donde los azules son colistas.

Al igual que la semana pasada ante Curicó Unido, donde en los descuentos desperdició la oportunidad de ganar en el Estadio Nacional (3-3), la ‘U’ no pudo abrochar un resultado favorable y sumó su séptima jornada consecutiva sin poder celebrar. Además, se quedó en el decimosexto y último puesto de la clasificación, en zona de descenso, con siete unidades.

Al momento de comentar este nuevo infortunio, el estratega de origen uruguayo declaró que "no hay mucha explicación a lo que está pasando desde lo racional, porque hicimos un partido de acuerdo al momento duro. Y no sé, hoy yo creo que el equipo había hecho un partido de acuerdo a eso, muy luchado, de no dejar la iniciativa al rival hasta que convertimos el gol. Después tuvimos un partido de contras, incluso una en el palo que pudo liquidar el resultado".

"Nunca viví una situación así y no creo que la ‘U’ lo haya vivido, de tener los partidos y no poderlos concretar", agregó.

En tanto, el otrora técnico de Santiago Wanderers apuntó que la paridad de Everton, a los 90+2 minutos, llegó principalmente porque su escuadra se replegó demasiado en el objetivo de defender el 1-0.

"Nos vamos quedando cada vez más atrás y defendemos sobre nuestro arco, si estuviera dentro de la cancha quizá reacciono como ellos. Cuando más cerca estás de tu arco, más peligro tienes que te conviertan. Mis jugadores intentaron defender ese gol, jugaron a muerte y perdieron en esa tarea. Después hay que analizar para corregir", aseveró.

Respecto a la presión por ganar, debido a la dura situación en la tabla de posiciones, Arias señaló que "lógicamente que a todos nos condiciona, el no controlar el juego, el no ser más racional para afrontar los últimos minutos del partido teniendo la pelota. Tiene que ver con el estado anímico, en que aquí no arriesgamos".

Por la undécima fecha del torneo, Universidad de Chile visitará el domingo 5 de mayo a Audax Italiano.