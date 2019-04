Ídolos deportivos critican fair play de Bielsa

16:53 Uno de los más duros fue Óscar Ruggeri, campeón del mundo el 86'. "A mi me educaron para ganar, no para dejarme hacer un gol", señaló.

El gesto de Marcelo Bielsa contra su equipo rival el fin de semana, sigue trayendo repercusiones, en especial,entre el gremio futbolístico. Mientras algunas figuras deportivas lo aplauden, otros reprueban con dureza lo sucedido.

Este domingo el ex director técnico de la Roja, obligó a su equipo, el Leeds, a dejarse marcar un gol luego de anotar el 1 a 0 con un rival de Aston Villa caído y lesionado en el suelo.

Uno de los críticos al hecho fue Óscar Ruggeri, campeón del mundo con Argentina en 1986, desde el programa "90 minutos" de Fox. "A mí me educaron para ganar, no para dejarme hacer un gol (...) en la vida soy honesto como me enseñó mi mamá. Si encuentro plata la devuelvo, hago la fila en el banco y no me aprovecho por ser conocido, pero en la cancha soy el peor hijo de puta que hay", disparó el campeón del mundo.

Otro compatriota que las emprendió contra el ex técnico de la Roja fue el panelista de TyC Sports, Horacio Pagani. "No hagamos del humo una cuestión de ética (...)Fue una sinverguenzada. No se le puede pedir al equipo propio que se dejen hacer un gol", comentó.

Desde su cuenta de Twitter el ex arquero paraguayo José Luis Chilavert (quien tuvo a Bielsa como DT en su paso Vélez)cuestionó tanta celebración al gesto deportivo ."El loco Bielsa da clase de Fair Play en Inglaterra y por qué permitió el gol de Pochetino con la mano contra Paraguay en Asuncion con la selección Argentina,la canción de Mercedes Sosa le cae bien, todo cambia,para figurar en el ambiente tan contaminado.Basta de mentiras en el fútbol".

Por su parte el ex seleccionado argentino,Gabriel Batistuta, aterrizó la discusión, apostando por el sentido común en la decisión del técnico rosarino. "No fue una decisión histórica de Marcelo Bielsa, simplemente hizo lo que eticamente corresponde", tuiteó el ex delantero.

Los técnicos de River Plate y Boca Juniors también comentaron el hecho. Desde el equipo de la banda sangre, Marcelo Gallaro apoyó lo suceido. "Me pareció correcto lo de Bielsa. Hizo lo que tenía que hacer, es algo lógico. Yo hubiera hecho lo mismo, porque hay una ventaja que toma el equipo a partir de que hay un jugador rival tirado".

Desde Boca, Gustavo Alfaro compartió la decisión de su colega."Bielsa siempre dignificó la profesión. En cuanto a la moral y a la ética, todos se sacan el sombrero. Haría lo mismo que él si me pasara una situación así", comentó.