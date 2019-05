Cristian Garín: "Vengo trabajando duro por años y esperaba este momento"

14:27 La primera raqueta nacional no escondió su felicidad por alcanzar una nueva final, esta vez en suelo alemán, luego de vencer en la ronda de los cuatro mejores y con cierta comodidad al italiano Marco Cecchinato (19°) por 6-2 y 6-4.

El tenista chileno Cristian Garin (47° del ranking mundial) reveló este sábado que su llegada a la final del torneo ATP 250 de Múnich, su tercera definición en el presente año en el circuito, se debe principalmente por el “trabajo duro” que viene haciendo hace años.

"Vengo jugando a mí manera y no me preocupo de nada más. Siempre busco ser agresivo y esto ha marcado una diferencia enorme en el último tiempo. Terminé el partido con unas sensaciones muy positivas y la verdad es que eso me deja muy feliz", expresó el ‘Tanque’.

En la misma línea, el iquiqueño de 22 años señaló que “si bien es mi primer año jugando ATP es mi tercera final en pocos meses. Vengo trabajando duro por años y esperaba este momento".

Para finalizar, el campeón en abril pasado del ATP 250 de Houston, en Estados Unidos, indicó que "ahora que tengo la oportunidad estoy con más ganas que nunca. Me queda seguir jugando, compitiendo y mañana lo iré a dar todo en la final".

En la definición del certamen germano, Garín se verá las caras con el ganador del partido entre el español Roberto Bautista Agut (21°) y el italiano Matteo Berrettini (37°).