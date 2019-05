Iker Casillas recibió el alta médica y habló de su carrera: "No sé cómo va a ser mi futuro"

Iker Casillas, el portero español del Porto recibió el alta médica luego de sufrir un infarto durante los entrenamiento de su equipo el Porto, en Portugarl. En una conferencia de prensa, el ex Real Madrid se refirió a su futuro y la posibilidad de retirarse el fútbol. "No sé lo que será el futuro (...) Me encuentro mucho mejor, será un reposo de un par de semanas, o incluso de un par de meses, no lo sé. La verdad es que me da igual, lo importante es estar aquí", comentó.

Durante estos días se ha rumoreado la posibilidad de que Casillas cuelgue los guantes por la gravedad de su infarto."No sé lo que será el futuro, pero creo que lo más importante era estar aquí y poder hablar tranquilamente y transmitir este momento", ha añadido. "Es algo que puede suceder en cualquier momento de la vida, a cualquier persona. Me tocó a mí (...) Hay que sacar siempre una sonrisa en estos momentos. Yo creo que la voy a sacar. Me emociono un poco viendo a tanta gente que ha venido aquí y tantas muestras de cariño".

El arquero aprovechó la ocasión para agradecer toda la ayuda y cariño recibido. ""Sobre todo, darle las gracias a mucha gente que se ha preocupado estos días porque me han hecho sentir querido"

Casillas fue ingresado de urgencia el pasado miércoles después de haber sufrido un infarto agudo de miocardio durante el entrenamiento de su equipo en el Centro de Entrenamiento y Formación Deportiva PortoGaia, en el Olival. La sesión de trabajo fue interrumpida y el portero fue ingresado en el Hospital CUF Porto, donde fue sometido a un cateterismo.