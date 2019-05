Presidente de la ANFP confirmó que el Superclásico se jugará el 18 de mayo

15:05 Moreno no confirmó el horario del compromiso entre “azules” y “albos”, pues las dirigencias de ambos elencos están negociando con la Intendencia Metropolitana.

El Presidente de la ANFP, Sebastián Moreno, confirmó este lunes que el Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo, programado inicialmente para el 19 de mayo, se jugará finalmente un día antes, el 18 de dicho mes.

Esto debido a que dicho domingo la selección chilena femenina disputará en el Estadio Nacional su partido de despedida, ante su similar de Colombia, previo a su viaje para participar del Mundial de Francia.

No obstante, Moreno no confirmó el horario del compromiso entre “azules” y “albos”, ya que las dirigencias de ambos elencos negocia con la Intendencia Metropolitana que el partido se juegue a las 15:00 horas y no al mediodía.

De esta forma, la programación definitiva del Superclásico 185 del fútbol chileno tendrá que seguir esperando, a la espera de lo que resuelva la autoridad regional.

Cabe recordar que ante de dicho encuentro, este fin de semana Universidad de Chile recibirá a Coquimbo Unido y Colo Colo hará lo propio ante Palestino.