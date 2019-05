Johnny Herrera: "Hoy no me toca estar y hay que asumir no más"

13:43 El arquero de la U se refirió a su eventual no citación para el duelo ante Coquimbo Unido. "Voy a apoyar de donde me toque" aseguró.

El arquero y capitán de la U, Johnny Herrera, se refirió a su eventual no citación al duelo de este domingo ante Coquimbo Unido y dijo que si esa es la decisión la tomará "con profesionalismo, con entereza, como debe ser. Es un momento difícil del club y hay que apoyar desde donde uno esté".

"Hoy no me toca estar y hay que asumir no más" dijo Herrera ante la eventual decisión de Arias, la que se vería ratificada tras el entrenamiento de esta mañana, donde alineó a Fernando de Paul entre los titulares.

El arquero azul añadió que "estamos alineados por sacar esto adelante. Lo único que dará la razón es el tiempo. Hoy estamos alineados de donde me toque apoyar, soy un fanático de este club, agradecer la muestras de cariño, cada audio que me mandan, gente de la barra, de todos lados, te tocan el corazón, se me pone muchas veces un nudo en la garganta de pensar en las palabras que me han llegado".

"Voy a apoyar de donde me toque" dijo Herrera, quien declinó calificar la eventual decisión de Arias. "Si es justa o injusta da lo mismo. Me aboco a trabajar en mi club de toda la vida, llegué a los 13 años, estmaos en un presente difícil".