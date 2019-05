Bielsa sorprende avisando que ahora su equipo renuncia al "fair play"

Marcelo Bielsa comunicó que de ahora en adelante su elenco renunciara al "fair play" y se basará en la decisión del árbitro para lo que transcurra en el encuentro."Hemos llegado a una decisión común con los jugadores. Decidimos adaptarnos 100% a las reglas y entendemos que si tenemos un jugador en el césped no tenemos que sacar el balón", expresó Bielsa en conferencia de prensa. Y el DT profundizó en su determinación: "También pensamos que si un jugador del equipo contrario está en el suelo, no deberíamos interrumpir el partido y sacar el balón. Todos sabemos que la persona que tiene que tomar esta decisión es el árbitro". "Antes del partido, le diremos al árbitro y al entrenador del Derby (próximo rival) y al capitán que no actuaremos con fair play", agregó.

Hay que recordar que hace dos semanas el Leeds se dejó hacer un gol frente al Aston Villa. El cuadro del ‘Loco’ se había puesto en ventaja en el marcador a los 73 minutos con anotación de Mateusz Klich, tanto que generó polémica y la molestia de los futbolistas del Aston Villa, quienes reclamaron falta al ‘juego limpio’ ya que uno de sus jugadores estaba lesionado en la mitad de la cancha.

El Leeds enfrentará este sábado al Derby County por la primera semifinal por el ascenso a la Premier League