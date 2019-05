Gustavo Canales quiere volver a la "U" como entrenador y respaldó a Herrera: "No lo hubiese sacado de ninguna manera"

16:20 Ex futbolista habló sobre el presente azul. Tiene fe para el clásico frente a Colo Colo y aseguró que personajes potentes como el portero, escasean en el camarín.

El ex jugador y recordado delantero de Universidad de Chile, Gustavo Canales, habló con Fox Sports sobre el presente de su ex equipo y la crisis que atraviesan. "Es evidente que hay una crisis importante desde el aspecto mental y por consecuencia se traspasa a lo que pasa en el campo en la parte técnica y táctica también le afecta porque bueno, la cabeza es la torre de todo y en este momento hay un déficit en ese estado emocional que hace que los jugadores cometan errores y les cueste reponerse ante eso", comentó.

De todas formas Canales es optimista frente al super clásico del próximo sábado frente a Colo Colo. "Espero que el equipo saque todo ese carácter, que por ahí hoy está un poco dañado, y se imponga en el Nacional con la gente de la U, que siempre es un jugador más. Tengo toda la fe en que puede ser un punto de partida para que los jugadores empiezan a levantar la cabeza, porque se les ve tristes y golpeador“, añadió.

Eso sí, no se mostró a favor de la salida de Johnny Herrera del equipo titular.“Johnny es un tipo demasiado trascendente para el Club, muy importante en el vestuario. Hoy el camarín está carente de esos personajes que contagian con ese hambre. Sacar a Johnny afecta, porque si hay alguien ganador en el Club es él. No lo comparto, no lo hubiese sacado de ninguna manera”.

Por último, el ‘Mágico’ confesó que en un futuro quiere volver al ‘Romántico Viajero’, pero entrenador. “Pero claro, ni hablar, es un objetivo que tengo personal, pero para eso tengo mucho camino que recorrer, mucho que prepararme. Conozco bien el Club, lo que es la camiseta, creo que en eso tengo un plus. Dirigir a la U es mi sueño a largo plazo“, sentenció el multicampeón con los azules.