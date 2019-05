Patrice Evra con todo contra Alexis: "¿Por qué decidió venir al United? No me digas que porque amaba al club desde pequeño"

14.05.2019 "Algunos jugadores sólo vienen por el dinero" dijo el francés y ex capitán del Manchester United.

El ex jugador del Manchester United y de la selección francesa, Patrice Evra, apuntó sus dardos contra Alexis Sánchez y criticó la llegada y el paso del chileno por el tradicional cuadro inglés.

Evra dijo en una entrevista con Sky Sports, en referencia directa a Alexis que "algunos jugadores sólo vienen por el dinero. No me asusta decirlo. No tengo nada en contra suya, pero cuando vi el acuerdo es cuando pensé que la historia del Manchester United se había venido abajo".

"Tenía al Manchester City, que le ofrecía menos dinero, pero iba a jugar mejor fútbol que en el United. Entonces, ¿por qué decidió venir al United? No me digas que es porque amaba al club desde que era pequeño", dijo el francés.

Alexis durante la temporada 2018-2019, siendo el sueldo más alto de la plantilla de su club, disputo 24 partidos y anotó un solo gol. El United remató sexto en la Premier League y debe esperar que la final de la F.A. Cup la gane el Manchester City, para saber si clasificará a una copa internacional (Europa League).