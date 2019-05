Griezmann deja el Atlético y suena en el Barcelona

Antoine Griezmann el delantero del Atlético Madrid deja el equipo de Diego Simeone tras 5 años. El club subió a su Twitter un mensaje del francés despidiéndose de la afición.

"Después de hablar con el Cholo, Miguel Ángel y la gente de los despachos quería seguidamente hablar con los aficionados que me han dado mucho cariño. He tomado la decisión de irme, ver otras cosas, tener otros desafíos y con mucha dificultad he tomado ese camino. Es lo que siento y necesito, han sido cinco grandes años donde he ganado mis primeros trofeos importantes con un club, ha sido una etapa muy importante. Os llevo en el corazón y por eso quería que después de entrenador y club lo supieseis. He disfrutado muchísimo, he dejado todo en el campo, he intentado ser un chico bueno con el aficionado, he intentado dar alegría a la gente que ha venido al Wanda Metropolitano y también fuera de casa y sólo tengo agradecimiento para todos vosotros".

El diario deportivo catalán Sport dijo en su portada que el Barza ha vuelto a poner su atención en Griezmann ( ya habían intentado sumarlo al plantel en la temporada pasada) y tiene previsto financiar su incorporación con la venta del brasileño Philippe Coutinho.

El delantero defenderá los colores del Atlético por última vez este sábado frente al Levante.