Arturo Vidal: "Muchas veces he llorado por no ir al Mundial"

El mediocampista chileno del FC Barcelona, Arturo Vidal, reconoció que el no poder clasificar con la ‘Roja’ a la Copa del Mundo de Rusia 2018 ha sido el momento más doloroso que ha vivido en su carrera de futbolista profesional.

En el programa ‘Relatos de Vidal’ de Directv, el experimentado volante aprovechó de entrevistar al brasileño Arthur, su compañero en el cuadro culé, aunque también se dio tiempo de revelar el instante más amargo que ha tenido como futbolista.

Tras jugar los mundiales de Sudáfrica 2010 y el de Brasil 2014, el formado en Colo Colo buscaba brillar en la cita de Rusia, pero finalmente el seleccionado bicampeón de América no logró clasificar al evento planetario que ganó Francia.

"Quedar afuera fue algo muy doloroso y para mí será lo más doloroso que he vivido como futbolista. Muchas veces he llorado por no haber ido al Mundial, soy una persona a la que le gusta ganar y luchar por títulos importantes", le comentó el ‘Rey Arturo’ a Arthur, jugadores que luchan por una camiseta de titular en la zona media del elenco blaugrana.

Por otro lado, el ex Bayer Leverkusen, Juventus y Bayern Múnich manifestó su deseo de jugar algún día en el fútbol brasileño e incluso se aventuró a expresar su preferencia por una institución.

"Me encanta el fútbol brasileño y me gustaría jugar algún día en ese país. Me gustaría jugar en Flamengo, que es un equipo apasionado como yo, que tiene una gran hinchada, donde aman el fútbol como yo", sentenció.