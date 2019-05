Eugenio Mena aseguró que nadie del "recambio" es titular indiscutido en la Roja

Por estos días Eugenio Mena es baja en Racing por lesión pero habló con Redgol de su presente, Copa América, el recambio en la Roja y el momento de Universidad de Chile .

El defensa que salió campeón con la Academia, disfruta su vida en Buenos Aires. Pero también en un momento temió ser discrimado por ser chileno. "En un momento se me pasó por la cabeza que podía pasar, pero una vez que llegué acá, fue todo lo contrario, en broma uno jode con la Copa América, pero todo bien, me han tratado espectacular, la gente y mis compañeros", agregó, destacando lo positivo que fue tener a Marcelo Díaz y Gabriel Arias en el equipo.

También se refirió a la posibilidad de jugar en la próxima Copa América, aunque sabe que la citación no depende de él. "Me encantaría, siempre es lindo jugar por mi país y más en una Copa América, dios quiera estar, pero no depende de mi, dependo de estar bien recuperado del talón y que el cuerpo técnico pueda contar conmigo, estar en un 100%".

Mena no eludió responder cuando le preguntaron por el "recambio" que se ha intentado hacer en la Roja. "Se habla siempre del recambio, hubo nuevos jugadores que se probaron y quizás no pudieron tener un rendimiento que los mantuviera, pero vienen buenos jugadores y con más rodaje pueden ser titulares y no se le han cerrado las puertas, pero es un hecho de cierta manera que no se ve que alguien sea titular indiscutido por el recambio".

Compañero de Marcelo Díaz en Racing,comentó la importancia del volante en el equipo."Marce es un gran jugador, todo el mundo lo sabe y acá en Argentina es muy reconocido. Seguramente el siempre quiere estar y ojalá en algún momento pueda volver y tener en la Roja el mismo nivel que tiene acá en Racing"

Algo similar dijo sobre el alejamiento del delantero de Tigres, Eduardo Vargas. "Es un tema difícil, no sé que pasa ahí, ambos jugadores son grandes y buenos, y en cualquier momento pueden ser llamados".

Mena sigue atento los desempeños de sus ex equipos, Wanderers y Universidad de Chile. "Son momentos distintos, Wanderers está en segunda, pero podemos subir, y la U la ha tenido difícil, pero va a salir adelante porque tiene buenos jugadores y este último tiempo les ha tocado sufrir, pero les tengo fe a todos que sacarán la tarea adelante y van a poder mantenerse en primera y luego luchar por algo importante".

También se refirió al pedido de algunos hinchas azules de que los jugadores del 2011, los que ganaron la Sudamericana, vuelvan a sacar al equipo adelante. "Tengo contrato acá, pero sería lindo volver a la U y volver al club con el que fui feliz, y me dio muchas alegrías. Sobre cuando, eso no lo sé, se lo dejo al tiempo, quizás sea antes de lo que pienso, o más tardío, pero quiero estar".