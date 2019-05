Charles Aránguiz: "Hoy, Chile no es favorito para ganar la Copa América"

El mediocampista chileno Charles Aránguiz, de los registros del Bayer Leverkusen alemán, aseguró que la ‘Roja’ no llega como favorita a la Copa América de Brasil 2019, que comienza a mediados de junio, pese a ser el vigente bicampeón continental.

El haber quedado fuera del Mundial de Rusia y el nuevo proceso de la mano de Reinaldo Rueda son puntos a considerar por el ‘Príncipe’ para afirmar que el ‘Equipo de Todos’ no presenta el favoritismo.

"Hoy, Chile no es favorito para ganar la Copa América. Veo a otras selecciones favoritas. Para empezar Brasil y Argentina siempre van a ser candidatos. Pero hoy creo que Uruguay y Colombia están muy fuertes", declaró el experimentado volante en diálogo con el sitio oficial de la Bundesliga alemana.

"Hay un proceso nuevo y nos estamos armando todavía. Creo que falta aún para demostrar lo que fuimos antes, pero sí están las ganas. El grupo está junto porque queremos ir a defender el título con todo. Esperemos que se puedan seguir logrando cosas. Después los cambios siempre van a venir", agregó.

Eso sí, el jugador del elenco de las ‘aspirinas’ aclaró que esto no significa que no vayan a pelear el tricampeonato. "Podemos dar la sorpresa porque nos pilla en un momento de recambio. Hay gente joven que se está integrando y estos últimos partidos amistosos no hemos demostrado todo lo que podemos. Pero la Copa América hay que jugarla y es una situación totalmente diferente", dijo.

La ‘Roja’ de Rueda se medirá por el Grupo C en el evento en la tierra de la samba con Japón (17 de junio en Sao Paulo), Ecuador (21 en Salvador de Bahía) y Uruguay (24 en Río de Janeiro).